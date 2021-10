Sky, Costacurta: "7 partite senza subire gol, il Napoli ha individualità difensive molto forti"

Alessandro Costacurta, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sul Bologna: “Sette partite senza prendere gol, questo è un altro dato importante. In questo caso c’entra la fase difensiva ma anche la prestazione dei giocatori della difesa del Napoli. Qui c’è una squadra che fa un’ottima fase difensiva ma in realtà ci sono delle prestazioni sempre altissime da parte di quei 2/3 giocatori che confermano che questa è una squadra che ha delle individualità difensive molto forti”.