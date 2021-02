Sky, il vice-direttore Marani: "Non è facile risalire la china, squadra involuta"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato il momento del Napoli, eliminato dall’Europa League dopo il doppio confronto col Granada: ”È un momento difficile, che ha tante ragioni. La risultante è che la stagione del Napoli volge in un brutto segnale: l’Europa poteva essere un obiettivo importante e oggi sfuma. Non è facile risalire la china col Napoli visto oggi: al di là delle questioni tattiche, è come se la squadra fosse involuta e accartocciata su se stessa”.