Sky, Marchetti: "Effetto Maradona ha funzionato al contrario. Ormai addio scudetto"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ospite nell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento con il podcast completo

Il Napoli è fuori dalla lotta scudetto?

“Sì, anche per una questione mentale. L’effetto Maradona ha funzionato al contrario. Quando poteva accorciare dalla vetta, con due partite di seguito in casa, non è riuscito a fare più di un punto contro due squadre comunque molto forti, Fiorentina e Roma. È come se ci fosse una ‘maledizione’, passatemi il termine, quando gioca nel proprio stadio, penso anche alle partite con Spezia ed Empoli”.

Il ciclo di Gasperini a Bergamo è finito?

“Non credo sia in discussione. I cicli finiscono, ma si può ripartire con un allenatore che ha dimostrato di essere all’altezza. L’asticella sull’Atalanta si è alzata, lecito quindi fare qualche critica se non dovesse centrare l’Europa”.