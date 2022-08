Sky, Marchetti: "Il Napoli ha già centrato l’obiettivo economico"

Il giornalista Sky Luca Marchetti, ha fatto il punto sul mercato ad un giorno dalla chiusura nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Il giornalista Sky Luca Marchetti, ha fatto il punto sul mercato ad un giorno dalla chiusura nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La Juve ha gettato la maschera: ha costruito una squadra funzionale alle idee di Allegri. Pronta subito per vincere. Di esperienza.

Scelta opposta per il Napoli, che ha speso 68 milioni di euro (ma senza il riscatto di Raspadori che scatterà la prossima stagione) e ha incassato 78. Ma qui non è solo il conto economico a tornare. Qui la filosofia è stata nettamente opposta rispetto al passato: un’autentica rivoluzione. Se ne sono andate con gli addii di Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam 1467 presenze e 287 gol con la maglia azzurra. Ma il Napoli ha già dimostrato di essere competitivo. Ha addirittura accarezzato il sogno di CR7, si coccolerà invece Osimhen. Ha la squadra più “cambiata” delle grandi, soprattutto nei titolari. Ha cercato il talento in giro per tutto il mondo (Corea, Georgia, Spagna, Inghilterra), ha certamente abbassato l’età media della squadra e proverà ad aprire un ciclo. Ha già centrato l’obiettivo economico: ridurre il monte ingaggi (cercando di essere comunque competitivo) e è riuscita a prendere 63 milioni di euro da due giocatori in scadenza: Koulibaly e Fabian Ruiz. Non male, per questi tempi".