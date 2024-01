Sky, Marchetti: “La rosa del Napoli è al livello di quella dell'Inter anche prima del mercato”

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per me il Napoli può concorrere per il 4 posto e a maggior ragione lo sarà con i calciatori che hanno preso adesso e che dovrebbero aggiustare le lacune che si sono viste nella prima parte della stagione. Anche se il mancato rendimento del Napoli non è stato determinato dalla qualità dei giocatori ma da una brillantezza che non c'è più stata, rispetto alla passata stagione, per tanti motivi. La qualità della rosa del Napoli, secondo me, è al livello di quella dell'Inter anche prima del mercato. Poi il Napoli come valore assoluto, per me, è una squadra che deve pensare alla Champions.

Secondo me Dendoncker potrebbe anche giocare da centrale di difesa. Quindi il ragazzo potrebbe anche essere un'alternativa ai difensori della difesa a 3 se Ostigard dovesse essere ceduto. Questa potrebbe essere l'idea di Mazzarri e potrebbe entrare nelle scelte anche Di Lorenzo. Sappiamo infatti che i giocatori versatili sono quelli più apprezzati dagli allenatori. Il 3-4-2-1 che Mazzarri ha usato in Supercoppa, e che credo utilizzerà anche in campionato, è una virtù in più che può avere il Napoli senza buttare tutto quello che c'era prima. Significa che tu durante la gara puoi cambiare lo spartito. Può essere un'arma in più”.