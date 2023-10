Sky, Marianella: “Su Garcia una nuvoletta di negatività ma non è stato fatto fuori dalla stampa”

"Il contatto tra De Laurentiis e Conte c’è stato, almeno che ci lasci fare cronaca Garcia".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky: "Ero a Braga con il Napoli e ho colto questa nuvoletta nera di negatività che c’è attorno a Garcia e a questo Napoli, che è superiore ai demeriti del tecnico e alle potenzialità di questa squadra. Questa resta una squadra bella, forte e che rispetto allo scorso anno perde Kim e Lozano, che però non era un vero e proprio titolare. Quindi la squadra è la stessa, l’entusiasmo è lo stesso, forse aumentano le responsabilità perché ha fatto tanto bene lo scorso anno. E perdi un altro anello fondamentale di questa catena: l’allenatore, perché non c’è più Spalletti.

Garcia è arrivato con un po’ di scetticismo, l’ha sentito, adesso lui reagisce perché è una somma di sensazioni negative che io ho avvertito quando ero a Braga con il Napoli. Ha ragione, c’è questa nuvoletta di negatività che secondo me non si merita la società e tutto sommato neanche lui. Però che sia stato fatto dalla stampa no, ci sono dei risultati che hanno portato ad una situazione latente che c’era anche prima della Fiorentina. Il contatto tra De Laurentiis e Conte c’è stato, almeno che ci lasci fare cronaca Garcia".