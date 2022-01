Sky, Modugno su Insigne: “Vuole chiudere in bellezza questi ultimi mesi a Napoli”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss KissNapoli: “Ieri c’è stato un Napoli autorevole, sicuro, padrone della partita perché di fatto non ha mai rischiato. Gli azzurri stanno finalmente mettendo la loro qualità in campo, ma del resto quando ritrovi in campo giocatori come Fabian e Zielinski che sono giocatori meravigliosi c’è poco da fare. E’ evidente che adesso ritrovi gli uomini e stai ritrovando il piacere di fare quello che sai fare. Quella di ieri è stata una partita di livello altissimo, da primi posti della classifica. La vera sfida è continuare a crederci e tornare a crederci per questo scudetto.

C’è stato un momento nel quale crederci era difficile visto il momento di grande emergenza ma questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Sicuramente l’Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre, ma c’è un intero girone di ritorno da giocare, la storia di questo campionato dev’essere ancora raccontata. Ad un certo punto il problema non era la quantità delle assenze, ma la qualità di queste. Neanche Spalletti crede nel fatto che tutti sono titolari, ci sono giocatori diverse dagli altri ed è un dato di fatto. Fisiologicamente nel corso di una stagione c’è sempre qualcosa che ti lascia il rimpianto, sicuramente ci sono state partite dal risultato beffardo. Ci dobbiamo aspettare che questo Napoli lotti fino all’ultimo per fare qualcosa di bello.

Su Insigne: “Per il recupero di Insigne serve ancora qualche giorno. Per gli infortuni muscolari serve affidarsi alle sensazioni del giocatore. Lorenzo ha la voglia di chiudere in bellezza questi ultimi mesi a Napoli. Per la sua storia in questa città sarebbe giusto che riuscisse a lasciare un segno, segno che in realtà è già riuscito a lasciare con 114 gol e 91 assist.”