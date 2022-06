Sky pazza del doppio assist di Kvaratskhelia: “Che giocate, che colpo del Napoli”

"Che primo tempo del nuovo acquisto del Napoli".

Calogero Destro, telecronista Sky per Bulgaria-Georgia in 'Direta Gol', impazzisce per il primo tempo giocato da Khvicha Kvaratskhelia: "Che primo tempo del nuovo acquisto del Napoli. Kvaratskhelia protagonista con grandi giocate, oltre all’assist per i due gol. Soldi decisamente ben spesi da parte del Napoli per questo talento georgiano".