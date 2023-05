Sky, Ugolini: “Le critiche post Monza sono dovute anche all’incertezza sul futuro”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani della sconfitta del Napoli contro il Monza

Le critiche al Napoli dopo la sconfitta di ieri credo siano dovute anche all'incertezza sul futuro. Spalletti si è incontrato con De Laurentiis, ha tenuto una conferenza stampa in cui all'orizzonte si vede una schiarita però nel dettaglio ancora non abbiamo nulla in mano. Poi c'è Giuntoli che reputa la sua esperienza terminata dopo otto anni, un punto interrogativo importante su Kim e Osimhen.

Poi c’è qualche giocatore che potrebbe partire come Lozano e Zielinski. Alla fine le critiche sono un moto di apprensione per quello che potrebbe essere ma ancora non si è completato”.