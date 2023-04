Sky, Ugolini: "Più episodi di violenza, ferma la posizione di ADL sul modello Thatcher"

"Il prezzo da pagare è che questa situazione rischia di ricadere pesantemente sulla festa scudetto e sulle prossime partite del Napoli".

L'inviato Sky Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare del braccio di ferro tra il presidente De Laurentiis e gli ultras: "De Laurentiis è stato chiaro, il fenomeno va estirpato. Ci sono stati più episodi. La megarissa in curva domenica scorsa, lo sciopero del tifo per tanti motivi: per le misure restrittive allo stadio secondo gli ultras ma il questore li ha sconfessati ricordando che bisogna compilare un format per l’introduzione del materiale coreografico. Ci sono stati gli scontri sull’autostrada, il pomeriggio di piazza del Gesù nel giorno di Napoli-Eintracht, la rissa durante Napoli-Milan. Sono state adottate misure restrittive, siamo a 121 Daspo dall’inizio dell’anno.