Sky, Ugolini su Kim: “Ha tutto per crescere tanto e dare un contributo importante”

"E’ fisico, è rapido, nell’uno contro uno ha dimostrato di farsi valere”.

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare dell’esordio in Serie A di Kvaratskhelia e Kim: “Segnali assolutamente positivi. Secondo Spalletti Kvara ha sentito un po’ la tensione dell’esordio. Sarà anche vero, ma il georgiano ha segnato un gol e fornito un assist.

Kim? I segnali sono ampiamente incoraggianti. Sul gol del Verona si perde un po’ l’uomo, ma quelli sono dei meccanismi dovrà migliorare. E’ arrivato da poco, durante il ritiro, in una nuova dimensione, in nuovo campionato e in un nuovo gruppo, è ovvio che può e deve migliorare. Anche il primo Koulibaly, nei primi mesi in azzurro, non disputò una grandissima stagione. Poi con calma, pazienza e le sue qualità è diventato uno dei centrali difensivi più forti al mondo. Kim ha dimostrato di avere tutti i numeri giusti per crescere tanto e dare un contributo importante. E’ fisico, è rapido, nell’uno contro uno ha dimostrato di farsi valere”.