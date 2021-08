Sky, Zanon: "In EL tanto dipende da quando prendi le gare decisive, ricordate il Granada..."

Federico Zanon, telecronista e opinionista di Sky Sport, si è espresso così sul Napoli in Europa League ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli è una squadra forte, ha una bella rosa e un allenatore che fa giocare bene la rosa. Poi ovviamente dipende anche dal momento in cui arrivano le partite decisive. L'anno scorso gli azzurri uscirono con il Granada perché lo prese in un momento complicato, in cui c'erano tanti infortuni".