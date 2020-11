Sole24Ore, Bellinazzo: "Dai fondi soldi freschi per i club"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, si è soffermato sulla nuova media company approvata dalla Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono ancora diverse tappe da scavallare per la media company. Ci sono tante questioni sul tappeto, tra la governance alla gestione delle risorse che spetterebbero ai club. La strada è stata tracciata nell'inserire questa nuova alleanza con dei fondi di investimento che comprerebbero il 10% della media company per 1,7 miliardi e lavorerebbero soprattutto per individuare delle forme di vendita dei diritti molto più redditizie rispetto al passato".

LA CHIAVE - "I club hanno bisogno di liquidità e risorse, dai fondi arriverebbero soldi freschi. A fronte di questo la Serie A va a cedere all'infinito il 10% degli utili che ogni anno verrebbe a recuperare, quindi in 6-7 anni i fondi rientrerebbero dell'investimento e poi ci guadagnerebbero. Tutto ruota intorno alla capacità della nuova media company di vendere bene il prodotto in Italia e all'estero".