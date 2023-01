Sole24ore, Bellinazzo: "Punito il sistema Juve, poi toccherà anche ai club degli scambi"

Così su twitter il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, dopo la sentenza che ha infilitto il -15 alla Juventus.

"In attesa delle motivazioni si desume che la Corte Figc, in base all'inchiesta Prisma, abbia punito il sistema Juve finalizzato a creare plusvalenze fittizie. Essendoci alla base scambi se ne deduce che saranno puniti (meno) tutti gli altri club citati in Prisma", così su twitter il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, dopo la sentenza che ha infilitto il -15 alla Juventus.