Sole24Ore, Bellinazzo: "Se Amazon volesse entrare nel calcio non andrebbe a Napoli"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho letto di questi rumors su Amazon, sono suggestioni sicuramente allettanti. C'è un grande fermento anche in questi grandi player dell'industria dello sport business mondiale. Sarebbe un'operazione molto suggestiva, ma non ci sono riscontri nei mercati finanziari. Non è escluso che un soggetto come Amazon possa andare ad acquisire un club in Europa, ma credo che punterebbe alla Premier League e non alla Serie A.

Generalmente quando un imprenditore va a fare investimenti su un territorio e vuole assicurarsi un clima favorevole la prima cosa che fa è dare qualcosa alla città, rilevando le squadra di calcio, di basket o fare altre opere. Nel caso specifico di Amazon non credo che Bezos abbia bisogno di guardare al Napoli per controbilanciare, qualsiasi territorio sarebbe felice di accogliere investimenti di una corporation di questa portata".