Sole24Ore, Bellinazzo sui diritti tv esteri: "Rischio d'impresa per i club"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: “Vendere un prodotto con solo la Juve in campo senza il Napoli, con un match venduto in mondovisione, non è il massimo.

L’assemblea prevista per venerdì credo che debba essere rinviata vista la positività del presidente Dal Pino. Credo che ci sarà solo una discussione tra i presidenti per il bando dei diritti tv da vendere all’estero per il prossimo triennio ‘21-‘24 . Bando vinto nella scorsa stagione da Mg, multinazionale americana, che per circa 330mln di euro ha comprato i diritti tv esteri e li rivende nei vari paesi. In questo momento è tutt’altro che facile venderli nella prospettiva che i fondi vorrebbero entrare in società con Lega. Infatti il loro piano di business rispetto al mercato domestico, che sembra abbastanza imbalsamato, dovrebbe far leva sull’incremento di questi diritti esteri. Come detto la Serie A incassa 330mln contro 1,6 miliardi incassati dalla Premier League, c’è quindi parecchio terreno da recuperare. La prospettiva è che la Lega che diventi una sorta di editore di se stesso. Infatti la Lega dovrebbe produrre un vero proprio canale con le partite e le trasmissioni sportive, andare sul mercato ed offrire questo prodotto con vari pacchetti alle varie tv come Sky e Dazn e ad altri soggetti come Amazon, come avviene in Premier dove alcune partite sono incluse nell’abbonamento a Prime, oppure venderli ai vari operatori telefonici. In questo modo potrebbe venire meno l’esclusiva di Sky su tutto il campionato, ma potrebbero esserci più soggetti che pagherebbero si di meno ma essendo di più l’obiettivo sarebbe quello di aumentare le entrate. Questo è tutto da dimostrare perché ci sarebbe un rischio di impresa che la Lega dovrà assumersi, poiché diventando produttore di se stesso, non avrebbe più chi gli paga semplicemente i soldi e dopo deve fare il suo bilancio, ma si assumerebbe il rischio di non avere il numero sufficiente di abbonati o di contratti per pagare i costi di produzione o il dividendo a tutti i club. Questo è il grande tema, se i club, già in difficoltà economica per il Covid, si assumano questo rischio d’impresa. E’ il motivo per il quale si sta facendo il tentativo di fare un’alleanza con questi fondi di liquidità, che darebbero subito un miliardo e mezzo ai vari club e ne ricaverebbero soldi dalla vendita in prima persona dei diritti televisivi in modo da guadagnarsi anche loro. C’è un piccolo dettaglio che la partite andrebbero giocate e soprattutto con giocatori importanti per attrarre il maggior numero di pubblico all’estero”.