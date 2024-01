Tmw, Calamai su Napoli-Inter: "Il contropiede di Kvara contro la macchina da calcio”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Napoli e della finale di Supercoppa contro l'Inter:

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Napoli e della finale di Supercoppa contro l'Inter: "Chiudiamo con la finale di Supercoppa. L’amministratore delegato della Lega De Siervo ha replicato in maniera irritata alle battute di Sarri sul torneo in Arabia Saudita. Vero, il tecnico della Lazio ha esagerato nel tono e anche in qualche concetto. Ma vorremmo chiedere a De Siervo: lo stadio vuoto per Napoli-Fiorentina è stato un bello spot?

I soldi nel calcio sono tutto o può essere utile o forse fondamentale seminare passione e interesse? Non basta bacchettare Sarri. Vorrei una riflessione seria e profonda a fine torneo. Per ora a dir poco deludente. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico la finale ha un copione scritto: il contropiede di Kvara contro la macchina da calcio Inter. I nerazzurri sono nettamente favoriti ma il risultato non è scontato".