Tuttojuve attacca ADL: "Se campioni e vincenti sono dei pirla, come definiamo gli altri?"

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in risposta alle parole di Andrea Pirlo sulle squadre prese in giro, non sono piaciute a Tuttojuve.com che con Massimo Pavan ha replicato duramente. Vi proponiamo alcuni stralci: "E' chiaro che le altre squadre sono state prese in giro, se le regole ci sono devono valere per tutti e per il Napoli sono state diverse, tutte le formazioni con giocatori colpiti da Covid hanno viaggiato e giocato, prendere la scusa delle ASL e' offensivo per tutti.

Non ce la vogliamo prendere con nessuno dando del pirla a nessuno, ma la situazione vista per Juventus- Napoli è una follia ed ancora peggio il ribaltare la sentenza il giorno di una partita con la pubblica accusa che invece di fare l'accusa fa la difesa. Alla Juventus non sono dei pirla, non vogliamo dare dei pirla a nessuno, ma se definiamo pirla dei campioni e gente che vince da nove anni, come definiamo gli altri?".