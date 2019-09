Iachini elogia Zielinski: "Ha grandi qualità e un futuro assicurato. Sconfitte? Napoli solo sfortunato..."

A Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Beppe Iachini, ex allenatore del Brescia che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli è incappato in due partite sfortunate con Juventus e Cagliari. Con i bianconeri ha perso per via di un autogol all'ultimo secondo mentre con i sardi, la sconfitta è arrivata asolo per mezzo di un episodio, sicuramente la squadra azzurra avrebbe meritato di più.



Due sconfitte che mettono ansia? Il Napoli sta facendo il suo percorso, si devono mettere ancora apposto alcuni automatismi. Gli azzurri avranno sicuramente tempo e modo per recuperare.



Zielinski? E' un gran calciatore, ha grandi qualità, con il passare del tempo troverà maggiore esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Il polacco ha un futuro roseo avanti a se.



Tonali? E' un ragazzo che ha grandi qualità e personalità nonostante sia molto giovane. Non ha sentito il salto di categoria, ha preso per mano il Brescia dettando i tempi in mezzo al campo. Tonali sarà un calciatore che sicuramente farà parlare di se".