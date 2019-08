Iachini si schiera con Milik: "Punta da 20 gol, ci penserei due volte prima di cederlo"

Giuseppe Iachini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal commentando la condizione raggiunta dal Napoli: "Mancano anche delle settimane all'inizio del campionato per questo la condizione non può essere ottimale, ma l'anno di lavoro alle spalle con Ancelotti non può che essere un vantaggio per il Napoli.

Quando una squadra arriva per due, tre anni di fila secondo dietro una Juventus che abbiamo visto cosa ha costruito negli ultimi tempi, non può essere definita una squadra forte che però deve colmare il gap con i bianconeri. Dal canto suo la squadra di Ancelotti può sfruttare la propria forza e le proprio conoscenze per fare fronte ai primi tempi di Sarri alla guida della Juve.

Una squadra che lotta per lo Scudetto e gioca varie competizioni, deve avere attaccanti forti, e più di uno, per questo prima di fare scappare un giocatore come Milik, attaccante da 20 gol a stagione, ci penserei più di due volte.

Icardi? Ci sono momenti in carriera in cui bisogna compiere scelte importanti, anche se questo vuol dire correre dei rischi".