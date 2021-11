Iannicelli: "Come sempre San Siro grande crocevia, ma il Napoli può gestire un po'"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Inter-Napoli: “Credo che lo scudetto quest’anno sia un affare tra Napoli e Milano. Come sempre San Siro è l’altare della verità, da sempre è il grande crocevia storico delle stagioni del Napoli. Infatti in alcune partite strepitose a Milano, penso a quella con la doppietta di Insigne, il Napoli ha dato uno slancio alla propria stagione. In altre invece, come quella tragica del 26 dicembre di qualche stagione fa, il Napoli con Zielinski ha l’occasione per vincere la gara poi becca gol e si vede espellere Koulibaly, che applaude ai cori razzistici irridenti. Credo che sia la partita crocevia, perché dal punto vista del Napoli vincendo metterebbe 10 lunghezze di distanza tra di sé e la formazione nerazzurra, tre partite e mezzo da recuperare per gli uomini di Inzaghi diverrebbero un fardello molto rilevante. Se Dio non voglia l’Inter dovesse vincere la gara tornerebbe nuovamente a inquadrare nel mirino la formazione azzurra, che sarebbe a -4. Se la partita finisse in parità il Napoli potrebbe uscire soddisfatto dal turno. Quindi un Napoli che va a San Siro con due risultati su tre è tanta roba e potrebbe anche fare un po’ di gestione del match”.