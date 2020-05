Iannicelli: "Napoli attrezzato tecnicamente ed economicamente, altri club pagheranno il post virus"

Nel corso di Supersport su Canale 21, il giornalista Peppe iannicelli è stato interrogato anche sul futuro di Dries Mertens e dei big azzurri: "Un grande club deve saper comprare e vendere. Se si trovano situazioni per reinvestire le risorse d'ingaggio per far ripartire il ciclo, ben venga. Il Napoli s'è mosso bene già a gennaio, lo vedo ben attrezzato dal punto di vista tecnico e finanziario per ripartire nel post-virus quando molti club pagheranno caro. Su chi vuole andare via bisogna riflettere: quanti club ora possono garantirgli piu soldi d'ingaggio? Quanti club possono soddisfare le richieste di ADL? Penso che molti giocatori potrebbe restare, a Napoli potrebbero esserci le migliori condizioni ed ADL non ha bisogno di vendere per forza. Alcune partenze importanti potrebbero esserci solo in caso di assalto riuscito ad Icardi. Non darei però via Milik, può diventare devastante..."