Iannicelli ottimista: "Finale di Europa League e la ciliegina Supercoppa"

Nel corso di Canale 21 è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli ed ha tracciato gli obiettivi della prossima stagione azzurra: "Il Napoli non è come la Ferrari che oggi è arrivata al tredicesimo e quattordicesimo posto. E' vero che la squadra azzurra è scivolata indietro in classifica, ma la sua ambizione è lottare per il quarto posto. Quest'anno ci sono tutte le premesse per regalare soddisfazioni importanti. Il Napoli può scrivere un'importante pagina di storia in Europa League, in questa competizione può arrivare fino in fondo, è questa la sua dimensione. Auspico anche la ciliegina della Supercoppa che gli azzurri contenderanno alla Juve. Serve una rigenerazione come con l'arrivo di Maurizio Sarri. Anche quello di Carlo Ancelotti doveva esserlo ma l'esperimento è andato male. Adesso ci sono tutti i presupposti per aprire un ciclo importante".