Iannicelli: "Senza Europa obiettivo deve essere Scudetto e Coppa, il Napoli lo dichiari!"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, nel corso della trasmissione 'Campania Sport' si è espresso così: "Mi attendo che alla domanda sugli obiettivi non ci siano tentennamenti nella risposta, perché l'obiettivo deve essere vincere lo Scudetto e la Coppa Italia. Entrambi, sia lo Scudetto che la Coppa Italia. Il Napoli che non gioca le coppe deve vincere sia lo Scudetto che la Coppa Italia, credo che si debba dire.

Per me il Napoli è candidato allo Scudetto. La saggezza indiana ci insegna che bisogna puntare alla luna perché mal che vada si atterrerà tra le stelle. Io credo che l'obiettivo non possa che essere lo Scudetto, questa squadra ha bisogno di un obiettivo grande. Il semplice arrivare tra le qualificate alla Champions League non basta, bisogna alzare l'asticella e dire che si punta allo Scudetto".