Iannicelli: "Spalletti si incatena per Koulibaly, perché non ha detto lo stesso di Insigne?"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Mi è piaciuto molto Spalletti ieri sera nell’incontro in piazza con i tifosi. Sa usare le parole giuste anche nei momenti di difficoltà. Ha centrato dei punti che saranno fondamentali per la prossima stagione, come ad esempio l’importanza di Zielinski per questa squadra. Ha chiesto di farsi incatenare pur di far restare Koulibaly, ma non ha detto lo stesso quando si è parlato di Insigne. Le sue parole sono state ancora una volta da aziendalista puro".