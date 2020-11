Iannicelli sulla Supercoppa: "Perché giocarla a Reggio Emilia? L'avrei giocata a Roma"

La finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il giornalista Peppe Iannicelli ha espresso il suo parere ai microfoni di Canale 21: "Non sono d'accordo avrei giocato la partita a Roma, all'Olimpico. Finché la partita era un prodotto di esportazione, giravi il mondo e promuovevi il calcio italiano, ricordiamo la bellissima ed emoziante finale di Doha vinta dal Napoli, allora andava bene. Sinceramente se si deve giocare in Italia non capisco che necessità ci sia di andare a Reggio Emilia. Secondo me si doveva giocare a Roma come si è giocata la finalissima di Coppa Italia".