Icardi tra Napoli e Juve, Canovi assicura: "non ci sono piste estere"

Alessandro Canovi, procuratore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Per Icardi al momento non c’è una pista estera. Neymar non vede l’ora di tornare al Barcellona. I blaugrana sono un po’ ingolfati con la situazione di Griezmann, visto che la clausola va pagata in un’unica soluzione”.

Sul PSG: “I giocatori che sono arrivati fin qui erano tutti stati presi dalla vecchia gestione, per il momento il mercato di Leonardo ancora non si è visto. Credo che la priorità per loro sia un difensore, anche se molto dipenderà dalla cessione di Neymar. Bonucci? Dopo l’esperienza di Buffon mi stupirebbe”.

Su Hguain-Roma: “Il fratello e agente del calciatore ha detto determinate cose. Roma sarebbe la piazza ideale per lui, ma mi sembra che il calciatore non abbia questa intenzione. Credo che le esperienze con Chelsea e Milan lo abbiano toccato molto, lo vedo più all’estero”.