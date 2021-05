Iezzo: "Il gruppo vuole regalare la Champions alla città, Koulibaly poteva restare a casa e invece..."

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo: "Vittoria pesante per il Napoli che è una squadra matura. All'inizio ho avuto ricordi dei fantasmi passati, ma la posta in palio era alta. Il Napoli ha vinto sfruttando al massimo le occasioni avute nonostante la sfortuna coi due pali di Insigne. Hysaj? E' stato il migliore in campo ieri, su di lui mi sono ricreduto. Prima non mi convinceva, ma questo ragazzo è a scadenza di contratto e gioca fuori ruolo. Spero che il Napoli si faccia vivo per rinnovargli il contratto".

SUL GRUPPO E GATTUSO - "Se Koulibaly segue la squadra quando può starsene a casa vuol dire che questo gruppo ha voglia di regalare alla città la qualificazione in Champions. Contro il Verona sono più che fiducioso. La squadra ha acquisito autostima, è forte ormai. Mi piacerebbe dare 10 in pagella a D eLaurentiis se solo rinnovasse il contratto a Gattuso. Spero che il gruppo possa fare da tramite per farli riappacificare. La squadra è nella testa dell'allenatore e l'anno prossimo si potrebbe cominciare bene".