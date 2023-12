Iezzo: "Meret non ha colpe, non è il problema del Napoli"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli, in questo momento, non può porsi degli obiettivi a lungo termine. L’obiettivo dev’essere quello di vincere le partite, deve mantenere il quarto posto che è di vitale importanza per un club come il Napoli. Poi deve sperare in qualche momento non positive delle altre, ma il Napoli deve ritrovare quella forma fisica e quella determinazione che è venuta a mancare quest’anno rispetto alla squadra dell’anno scorso.

Meret? Cambiare il portiere non so se possa essere controproducente. Meret non sta attraversando un buon periodo, non è quello dell’anno scorso, però non me la sento di dargli qualche colpa sui goal contro l’Inter. Il problema è capire se in questo momento vale la pena cambiare. Non credo che il problema del Napoli sia Meret, ma la mancanza di determinazione in fase di non possesso”.