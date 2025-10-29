Iezzo: “Ormai è deciso: Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli. Meret sfortunato"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso.

Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.