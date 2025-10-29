Iezzo: “Ormai è deciso: Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli. Meret sfortunato"
Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso.
Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." di Davide Baratto
Le più lette
3 Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
4 L'editoriale di Chiariello: "Vinta gara sporca, ma non ditelo a Conte. Spalletti? Prenda esempio..."
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
UfficialeDe Bruyne operato, la SSC Napoli annuncia: "Proseguirà prima fase post chirurgica in Belgio"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com