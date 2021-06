Iezzo sponsorizza l'amico Grava: "Nuovo club manager? Ottimo dirigente, sarebbe perfetto"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è un giocatore completo, maturo. E' cambiato molto, anche nel ruolo di capitano. Quando ci sarà il pubblico allo stadio tutti si renderanno conto del valore di questo ragazzo.

Grava come club manager del Napoli? Gianluca è un ottimo dirigente. Sta facendo un lavoro importante nel settore giovanile. Per me potrebbe ricoprire tranquillamente quel ruolo. Conosce bene la stampa e la piazza, sarebbe perfetto".