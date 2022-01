Il bilancio di Criscitiello: "La Juve è tornata, la delusione è il Milan senza un difensore"

Nel corso di Radio 24 è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia e Tmw, Michele Criscitiello: "La Juventus ha deciso di tornare a fare la Juventus, ha capito che sta giocando con il fuoco e il rischio di non entrare in Champions c'è e quindi si è mossa alla grande nell'ultimo mercato. I bianconeri hanno fatto bene a non dare Kulusevski al Milan"

La grande delusione è il Milan in questo mercato. Ci eravamo riempiti gli occhi con diversi nomi per il difensore, che alla fine non è arrivato. Voto ai rossoneri nel mercato invernale? Non pervenuto"