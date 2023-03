Il ct Mancini: "Tre italiane ai quarti Champions? Non parliamo di rinascita del calcio italiano..."

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - ''Non parlerei di rinascita del calcio italiano perché ci sono tre nostre squadre ai quarti di Champions, sarebbe così se ci fossero 33 giocatori italiani nel Napoli, nel Milan e nell'Inter, in Milan, Napoli e Inter, ma siccome non può essere così ne basterebbero la metà''. E' l'allarme lanciato da uno sconsolato Roberto Mancini nel primo giorno di raduno della Nazionale a Coverciano, per preparare le prime gare di qualificazione europee contro Inghilterra e Malta. (ANSA).