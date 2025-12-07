Il doppio ex Giaccherini: "Conte si mise in gioco per me! Nel Napoli uno come me..."

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport: "Conte? Tra di noi si è creato subito un bel feeling, lui si è messo in gioco per me e poi è subentrato anche il rapporto umano, c'è stata empatia. Gli augurerò sempre il meglio.

Chi è il Giaccherini di Conte in questo Napoli? Forse Politano, quello che più di tutti ha cambiato modo di giocare dal suo arrivo. Lo vedi dall'atteggiamento e dal rendimento. Politano è stata la chiave di svolta del Napoli. Ora gioca meno, ma tornerà a essere indispensabile".