Il doppio ex Novellino: "Vanoli ha imparato tanto dal suo mentore Conte. Tifo Toro"

Il doppio ex Walter Novellino in vista di Torino-Napoli che andrà in scena oggi alle 15, ha parlato a TuttoMercatoWeb: “Torino-Napoli? Vanoli e Conte: l’allievo contro il maestro. Un allievo che ha imparato tanto dal suo mentore. Per il bene che voglio al Torino tifo granata. Ovviamente le mie simpatie vanno più per il Toro, anche se entrambe mi hanno dato tanto”.

Cairo avrebbe aperto alla cessione del Torino.

“Finirebbe un’era. Ma spero non venda. È una persona che ha dato tanto e sta continuando a dare tanto al calcio. È un presidente che tiene alla sua creatura. Le colpe non sono certo sue”.

Oggi c’è anche Fiorentina-Inter.

“L’Inter è quadrata. La Fiorentina si è ripresa alla grande, Palladino ha due persone come Goretti e Pradé su cui può contare”.

Stasera la Juve affronta il Lecce di Giampaolo.

“La Juventus mi ha fatto una bella impressione in generale. Domenica scorsa il Lecce è stato fortunato, Giampaolo però è una persona competente se è bello che sia tornato”.