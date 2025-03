Il doppio ex Savini: "Con la Fiorentina è fondamentale. 4-3-3? Senza Neres il Napoli non può"

L’ex calciatore di Napoli e Fiorentina Mirko Savini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli:

Napoli-Fiorentina domenica, che gara ti aspetti?

“Partita importante per entrambe le squadre! Fondamentale per il Napoli per continuare a sognare e cercare di ottenere i 3 punti, per la Fiorentina invece per dare continuità alle prestazioni e ai risultati raggiunti finora”.

Che ricordi ti evoca questa partita?

“I ricordi sono molti e piacevoli. Parliamo di due città ricche di storia , grande passione per il calcio e di tifosi che non fanno mai mancare affetto e vicinanza alla squadra. Ho avuto la fortuna di vivere due giornate memorabili con Napoli e Fiorentina: con gli azzurri la partita di Marassi e con la viola la gara di ritorno dello spareggio con il Perugia, entrambe culminate con la promozione in serie A”.

Dopo la grande gara con l’Inter ti aspetti un cambio modulo o si proseguirà su questa strada del 3-5-2 fino al rientro di Neres?

“A mio parere penso che solo dopo il completo recupero di Neres si potrà tornare al vecchio modulo”.

Rientrato Olivera che però non ha tutti i 90′ nelle gambe. Ti immagini che possa essere confermato Spinazzola o magari l’uruguaiano può riprendersi il posto da titolare?

“Sicuramente Conte valuterà attentamente le condizioni di entrambi e chi gli darà più garanzie verrà schierato titolare”.

Napoli ad un solo punto dall’Inter, con Atalanta e Juventus che però stanno provando a rientrare per lo scudetto. Tu hai vinto il tricolore a Napoli, questa squadra può regalare alla piazza il quarto alloro?

“Sono convinto che il Napoli lotterà fino alla fine per la vittoria dello scudetto anche perché ,nonostante i 4 punti nelle ultime 5 giornate, si trova ad un solo punto dall’Inter a dimostrazione che quello a cui stiamo assistendo è un campionato molto equilibrato”.