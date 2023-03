Il dottor Ruggiero: "Ecco la grande differenza tra la maschera di Meret e quella di Osimhen"

Il dottore Roberto Ruggiero, chirurgo tecnologico, ha realizzato la maschera di Meret ed è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dottore Roberto Ruggiero, chirurgo tecnologico, ha realizzato la maschera di Meret ed è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Saranno il professor Tartaro e il dottor Canonico a decidere per quanto tempo Meret dovrà indossare la maschera. Lui è contento. La forma è diversa da quella di Osimhen perché protegge parti del volto diverse. Sono stati già fatti dei test per vedere la reazione del portiere. La maschera è in pelle e gli consentirà ovviamente di guardare perfettamente".