Il giornalista Mediaset che ha intervistato Conte: "Mi ha fatto una confidenza su ADL"

Carlo Landoni, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Landoni, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nella one to one con Conte non mi ha stupito nulla, Conte è quello che conosciamo dai tempi della Juventus. E’ un uomo che porta la cultura del lavoro, del sacrificio, del rispetto e della meritocrazia. Il popolo napoletano s’aspetta grandi cose dall’allenatore e dalla dirigenza. Nella mia intervista mi ha detto che sia lui che De Laurentiis hanno gli stessi programmi e lo stesso entusiasmo e quando si lavora così è difficile non andare lontano”.