Il giovane Vergara titolare col Benevento? L'agente: "Possibile, ha impressionato Spalletti"

Davide Pinto, agente del Primavera azzurro Antonio Vergara che stasera dovrebbe giocare dall'inizio contro il Benevento, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha solo Fabian a disposizione a centrocampo, per questo non si fa un delitto a dire che Vergara potrebbe giocare contro il Benevento, dall'inizio o subentrando a gara in corso. Da tre settimane si allena agli ordini del mister a Castel Volturno ed evidentemente l'ha impressionato. Dice di non essere molto emozionato, ma io credo che gli tremeranno le gambe quando entrerà allo stadio. Spero che possa mettersi in mostra"

