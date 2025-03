Il milanista Silvestrin si scaglia contro il club: "Via tutti! Hanno mangiato rovinando il Milan"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il conduttore e speaker Enrico Silvestrin: “L’addio di Conceiçao è certo al 100%, potrebbe vincere anche la Champions League. Non è nei piani del club, si è alienato dalla squadra, ma ha litigato con tutti, è fuori dal progetto, non c’è alcuna speranza che possa rimanere“.

“Conte? Catastrofico affidare la gestione sportiva a Redbird, e infatti a gennaio c’è stato già un colpo di mano di Furlani, hanno preso Jimenez andando oltre i parametri, e arriviamo quindi alla delegittimazione dell’8 marzo dove Cardinale e i suoi sodali, Ibrahimovic compreso, sono inquadrati come pedine. Tutto è stato folle, da Lopetegui a Conceiçao. Tutti volevamo Conte, il grande inganno di questa stagione è arrivato quando si è capito che non è arrivato perchè bocciato da Ibra“.

“Era la prima destinazione voluta dal mister, ha pazientato, ha mandato chiunque per enfatizzare la sua candidatura. Ma quando sbagli le scelte perché dietro c’è una visione dogmatica che vuoi fare. Speriamo di esserci tolti di torno Redbird e speriamo che arrivi un compratore che abbia innanzitutto i soldi, magari anche per lo stadio, tornando ad essere di un’unica proprietà, senza i vari Scaroni, Furlani, Elliott e tutti quelli che hanno speculato e mangiato, rovinando il Milan“.

“Napoli-Milan? Farsi beffare da questo Milan è un qualcosa che si porterrebbe indietro sulla coscienza. Non gioca di squadra, danno il pallone a Leao sperando che combini qualcosa, o a Pulisic o Reijnders. La fortuna di Conceiçao è stata pazzesca, con tutte le rimonte che sono arrivate. Siamo andati sotto con le piccole, il Milan prende 1 o 2 gol a partite. Questo è il limite, nessuno degli allenatori ha dato un gioco“.