Affare Ndoye, ADL pronto ad una novità assoluta in caso di acquisto

Il Napoli prova a chiudere l’acquisto di Dan Ndoye dal Bologna, ma manca ancora l’ok definitivo del club emiliano, che attende un rilancio dell’offerta da parte degli azzurri. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega che l’accordo col giocatore svizzero è già definito: 3 milioni netti per 4 anni.

Il nodo è il prezzo del cartellino: Aurelio De Laurentiis non vuole arrivare a 40 milioni, neanche con bonus, mentre il Bologna attende un piccolo rilancio per dare il via libera alla cessione e alle visite mediche. In caso di arrivo, Ndoye sarebbe il primo acquisto del Napoli a rientrare nel nuovo decreto legge sullo sport (firmato dal ministro Abodi), che estende a 8 anni il limite per l’ammortamento dei contratti. Questo permetterebbe un impatto minore a bilancio, agevolando l’operazione anche da un punto di vista finanziario.