"Il Napoli crede allo Scudetto", la conferma di Zanoli: "Sarebbe un sogno..."

Il Napoli crede allo Scudetto. La conferma arriva direttamente dalla voce di Alessandro Zanoli, terzino azzurro, intervistato oggi da Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me, come per tutti, sarebbe un sogno. Giochiamo partita per partita, ci crediamo". Otto finali per regalarsi questo sogno.