Il paragone di Biasin: "Anche Di Francesco eliminò il Barcellona da esordiente in Champions"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin parla così di Napoli: "Non si può dire che Gattuso sia un uomo baciato dalla fortuna. All’esordio gliene succedono sempre di ogni - l’erroraccio di Koulibaly ora, il gol del portiere Brignoli del Benevento ai tempi del Diavolo -; sfortunato anche nel sorteggio di Champions League (il Barcellona fa paura). Occhio però, i catalani hanno subito due eliminazioni contro Juve e Roma negli ultimi scontri decisivi con le italiane e l’anno scorso sono stati rimontati dal Liverpool in una semifinale di ritorno che ha lasciato scorie pesanti nella testa di Messi e compagni. Gattuso ha due mesi per lavorare sulla testa degli azzurri prima del debutto in Champions. Curioso: anche Di Francesco quando eliminò i blaugrana con la Roma era alla sua prima esperienza nella grande Europa...".