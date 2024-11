Il paragone di Gregucci: "Buongiorno mi ricorda Cannavaro! E' superiore a Bastoni"

Angelo Gregucci, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nessuno s’aspettava di vedere il Napoli primo in classifica, ci aspettavamo solo di vedere la mano di un grande allenatore. Se torna Lobotka sarà un problema per gli altri, il Napoli è una grande insidia per chi vuole vincere lo scudetto. Ha un condottiero cannibale, feroce e sotto il profilo della condizione il Napoli sarà sempre pronto. Se fossi nell’Inter e nella Juve mi preoccuperei perchè il Napoli, come mentalità ed approccio, non ne sbaglierà altre di partite. Conte non ne ha di difficoltà, le partite che il Napoli ha vinto senza far benissimo sono un segnale che si dà alle altre. Quando poi torna Lobotka e Lukaku avrà una buona condizione diremo che il Napoli sarà una seria candidata allo scudetto. Conte non partecipa, vince.

Buongiorno? E’ nettamente il profilo che la nazionale avrà nei prossimi 10 anni, lo metto anche davanti a Scalvini, ad Acerbi, a Bastoni. Vidi Buongiorno a Trapani e vidi già qualcosa di solido, oggi dico che il calciatore può ancora migliorare, ma è un difensore attento. Da quelle parti lì possiamo anche nominare un certo Cannavaro”.