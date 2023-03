Il paragone di Marcolin: "È il Napoli più forte di sempre. Mi ricorda il Barça di Guardiola"

Dario Marcolin, opinionista Dazn e ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Dario Marcolin, opinionista Dazn e ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Questo è il miglior Napoli di sempre, lo vedo come il Barcellona di Guardiola per caratteristiche. Ha possesso palla, gioca sempre nella metà campo avversaria, ha esterni forti, riattacca subito quando perde palla, ha mentalità e qualità.