Il paragone di Savoldi: “Kvaratskhelia mi ricorda Cavani per come corre e calcia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli: "Raspadori e Simeone metteranno in difficoltà Spalletti, ma per fortuna sua sarà così. Entrambi fanno gol, sono due folletti che danno fastidio a tutti, che non fanno rimpiangere chi c'era prima di loro.

Kvaratskhelia? E' diventato importante improvvisamente e ora tutti pretendono che lui dia il meglio di sé. E anche Spalletti gli sta rimproverando qualcosa per tenere alta la tensione. Kvaratskhelia a tratti mi ricorda Cavani per come corre e per come calcia, ma se un confronto del genere nasce è perché il georgiano è già un calciatore importante.

Milan-Napoli? Sarà uno spettacolo, sono due squadre che giocano un calcio fresco e divertente. In questo momento sono le migliori del movimento italiano".