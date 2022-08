Il parallelo di Perillo: "Sembra la rivoluzione dell'88, che giornata per noi tifosi!"

Antonello Perillo ha commentato la super-giornata di mercato del Napoli che ha annunciato Simeone e portato a Villa Stuart prima Ndombele e poi Raspador

Così su twitter il giornalista Rai, Antonello Perillo, ha commentato la super-giornata di mercato del Napoli che ha annunciato Simeone e portato a Villa Stuart prima Ndombele e poi Raspadori: "Sembra la rivoluzione dell’estate 1988. De Laurentiis e Giuntoli come Ferlaino e Moggi. Via 4 big: Garella Ferrario Bagni e Giordano. Dentro Giuliani Corradini Fusi Crippa e Alemao. E il Napoli ripartì vincendo la Coppa Uefa e l’anno successivo il 2° scudetto

In un sol colpo ecco Simeone (ufficializzato), Ndombele e Raspadori (accordi raggiunti e visite mediche). Una giornata da incorniciare per chi ama i colori azzurri. Napoli sempre più competitivo e con l’innesto di Raspadori ora Spalletti può avere più scelte sul fronte d’attacco anche sotto il profilo tattico (il famoso 4-2-3-1…). Ovviamente ora spetta a Spalletti tirare fuori il massimo da una squadra che adesso è sicuramente competitiva per lottare fino in fondo nell’alta classifica".