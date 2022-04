Il regista Ozpetek: "Maradona un artista, ci girerei un film. Napoli-Roma? Per me è dura..."

Ferzan Ozpetek, uno dei più grandi registi italiani, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando varie tematiche

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mi diverto a far arrabbiare gli amici laziali dichiarandomi tifoso giallorosso… In realtà riesco ad apprezzare una partita giocata bene al di là delle maglie in campo. Le gare che preferisco sono quelle dell'Italia, lì scateno la mia passione sfrenata. All'Europeo mi sono emozionato tantissimo. Ero sul set delle Fate Ignoranti, ne parlavamo sempre, anche perché c'era Cristiana Capotondi che è un'appassionata vera. Prima di ogni gara poi annunciavo i risultati, azzeccando il numero di gol e anche se si sarebbe conclusa ai calci di rigore. Mi chiamavano lo stregone… Li ho presi tutti! Qualcuno si è anche giocato i miei pronostici facendo delle vincite pazzesche.

Napoli-Roma? Per me sarà dura… Napoli è nel mio cuore sempre, i napoletani sono meravigliosi e quando sono lì mi sento a casa. Ho tifato tantissime volte per loro e scegliere tra Napoli e Roma è difficile davvero, mi devo limitare a dire “vinca il migliore”. Poi durante la partita magari cambierò idea, anche perché il Napoli è alto in classifica…».

Su quale calciatore farei un film? Anche se lo hanno già fatto in molti, dico Maradona. È stato un grande grande grande, era quasi un artista. Ancora oggi mi capita di andare a rivedere le sue giocate".