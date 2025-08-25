Il retroscena di Alvino: "Ecco perchè mi aspettavo Milinkovic titolare col Sassuolo"

Milinkovic-Savic-Meret, sarà un ballottaggio per tutto l'anno. A parlare del dualismo tra i pali azzurri è Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel durante la trasmissione ‘Salotto Azzurro’: "Sono cresciuto in un calcio in cui ci sia un portiere titolare ed uno di riserva, ma dobbiamo riconoscere che il calcio è cambiato. Lo stesso Conte è cambiato negli anni, con la rosa che è stata allestita c’è la volontà di gestire anche il ruolo del portiere come gli altri, con una competizione dunque che avverrà di gara in gara.

Ero convinto dell’esordio di Milinkovic Savic col Sassuolo, per tutta la settimana si era allenato con i titolari e me lo aspettavo dal primo minuto all'esordio in campionato. Credo che ci sia stato anche un atto di riconoscenza di Conte verso Meret, ecco la scelta di schierarlo titolare. Mi aspetto Milinkovic Savic già sabato contro il Cagliari, questa alternanza che può essere pericolosa è qualcosa a cui dobbiamo abituarci".