Il retroscena di Onofri: "Lukaku l'ho scoperto io quando ero osservatore al Genoa"

L'ex giocatore Claudio Onofri è intervenuto quest’oggi su kisskissnapoli.it rilasciando alcune dichiarazioni sul momento del Napoli: “Conte è un grande tecnico, bravo nel preparare le partite, poi come mio gusto preferisco altri tipi di allenatori quelli che hanno più un’idea di calcio propositivo ed immediatamente riconoscibile, quest’anno però ho visto le partite del Napoli ed ho trovato veramente dei grossi miglioramenti della squadra e credo che anche lo stesso Conte abbia cambiato il suo credo tattico. Per dare giudizi definitivi è troppo presto. Soprattutto dopo due sconfitte una in campionato e l’altra in Coppa Italia contro la Lazio. Ci sono tutte le potenzialità per rimanere a galla e poi questo è un campionato equilibrato dove ci sono anche delle sorprese Fiorentina, Lazio, Atalanta oltre alle solite note che possono vincere.

Lukaku l’ho scoperto io quando facevo l’osservatore per il Genoa, lui era giovanissimo ed ero andato andato in Belgio a vedere delle partite, onestamente mi aveva colpito moltissimo. Adesso non è più ragazzino comunque ha sempre confermato il suo valore, 5 gol e 4 assist, non è male, è comunque uno che partecipa all’azione, insomma ha sempre dimostrato in carriera le sue qualità. Sono convinto che questo è un campionato dove il Napoli può veramente rimanere protagonista.

L’infortunio di Kvara è pesante, potrebbe essere la grande occasione di Neres. Kvara mi ha sempre scaldato il cuore, mi piace proprio e quindi non sarà facile da sostituire. All’inizio del campionato ha giocato molto meglio a destra al posto di Politano, adesso gioca a sinistra e col numero 7. Sinceramente preferisco l’esterno a piede invertito, però Neres anche nel Benfica giocava a sinistra e quindi lo può fare tranquillamente”.